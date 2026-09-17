Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις 10 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026 η διεθνής διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15 – 2026», η οποία διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, στο Μυρτώο Πέλαγος και στη θαλάσσια περιοχή νότια της Καρπάθου.

Στην άσκηση συμμετέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ με μέσα συμμετέχουν επίσης η Γαλλία και η Ιταλία. Παράλληλα, ως παρατηρητές λαμβάνουν μέρος η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, η φετινή «MEDUSA» έχει έντονο διακλαδικό χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε θάλασσα, αέρα και ξηρά, αλλά και αμφίβιες επιχειρήσεις. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών που συμμετέχουν.

Η «MEDUSA» έχει τις ρίζες της στο 2015, όταν ξεκίνησε ως διμερής αεροναυτική άσκηση Ελλάδας και Αιγύπτου. Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και έκτοτε η άσκηση πραγματοποιείται σε τακτική βάση, με τις δύο χώρες να εναλλάσσονται στη φιλοξενία. Το 2025 διεξήχθη στην Αίγυπτο, ενώ η προηγούμενη ελληνική διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 2024.

Στο επίκεντρο τα drones και οι επιθέσεις «σμήνους»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει φέτος η έμφαση που δίνεται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Για πρώτη φορά στην άσκηση δίνεται αυξημένο βάρος στη χρήση UAV, συμπεριλαμβανομένων των FPV drones, αλλά και στην αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών που προέρχονται από μη επανδρωμένα συστήματα.

Στα σενάρια της «MEDUSA 15 – 2026» περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση πολλαπλών ταυτόχρονων απειλών, μεταξύ άλλων και επιθέσεων τύπου «σμήνους» (swarm) από drones.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων συστημάτων (Counter-UAS) «Κένταυρος», με την άσκηση να αποτελεί πεδίο δοκιμής και εκπαίδευσης απέναντι σε ένα είδος απειλής που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Φρεγάτες, υποβρύχια, μαχητικά και Ειδικές Δυνάμεις

Το επιχειρησιακό σκέλος της άσκησης περιλαμβάνει αεροπορικές και αεροναυτικές επιχειρήσεις, ναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, καθώς και αποβατικές και αεραποβατικές ενέργειες.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.

Για την υλοποίηση των σεναρίων κινητοποιούνται σημαντικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις. Στις ναυτικές μονάδες περιλαμβάνονται φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη.

Στον αέρα συμμετέχουν μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ στο επιχειρησιακό σκέλος λαμβάνουν μέρος και αμφίβια τμήματα, καθώς και δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων.

Η φετινή «MEDUSA» επιχειρεί, ουσιαστικά, να συνδυάσει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές δραστηριότητες με την εκπαίδευση απέναντι στις νέες μορφές απειλών που διαμορφώνει το σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων.

UAV και FPV drones, επιθέσεις swarm, συστήματα Counter-UAS, προστασία κρίσιμων υποδομών και συντονισμός ναυτικών, αεροπορικών, χερσαίων και Ειδικών Δυνάμεων αποτελούν τα βασικά στοιχεία της «MEDUSA 15 – 2026».