Σε εφιάλτη διαρκειών εξελίσσεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και σαρώνει τη Δυτική Αττική, με την πληγείσα έκταση να ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα.

Σύμφωνα με τον πυρομετεωρολόγο Θοδωρή Γιάνναρο, η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο κατηγοριοποιείται ως «μέγα-πυρκαγιά» (megafire), ενώ οι νεότερες δορυφορικές εικόνες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν έντονη θερμική δραστηριότητα σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Μέγαρα, με τους καπνούς να φτάνουν έως το Νότιο Ιόνιο.

Θοδωρής Γιάνναρος: «Σχεδόν βέβαιο πως πρόκειται για megafire»

Την ανησυχητική εικόνα της εξέλιξης του πυρκαγιάς περιγράφει με ανάρτησή του ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος.

Όπως υπογραμμίζει, τα νεότερα στοιχεία για την εξάπλωση του μετώπου στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, αν όχι σχεδόν βέβαιο, η πυρκαγιά να κατηγοριοποιηθεί επίσημα ως μέγα-πυρκαγιά (megafire).

Παράλληλα, τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν έως το ξημέρωμα της Κυριακής (2/8), φανερώνουν ότι η συνολική έκταση που έχει επηρεαστεί ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Γιάνναρου αναφέρει:

«Τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση της πυρκαγιάς του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) δείχνουν ότι, δυστυχώς, είναι πάρα πολύ πιθανό (αν όχι σχεδόν βέβαιο), πως η συγκεκριμένη πυρκαγιά θα κατηγοριοποιηθεί ως μέγα-πυρκαγιά (megafire).

Από τα θερμά σημεία που ανιχνεύονται έως το ξημέρωμα της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, προκύπτει πως η έκταση που έχει επηρεαστεί ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα.

Η πυρκαγιά εξακολουθεί να ανιχνεύεται δορυφορικά ως ενεργή».

Τι δείχνουν τα δορυφορικά δεδομένα του Meteo

Σύμφωνα με την επεξεργασία των νεότερων δορυφορικών δεδομένων από την ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), η φωτιά παρέμεινε ιδιαίτερα ενεργή κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (02/08), στη Δυτική Αττική.

Οι δορυφορικές ανιχνεύσεις κατέγραψαν εκτεταμένη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, ανατολικά από την Ψάθα (με ιδιαίτερα πυκνές ανιχνεύσεις στα νοτιοανατολικά), στο ευρύτερο ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της καμένης ζώνης, αλλά και κατά μήκος της ορεινής ζώνης βόρεια των Μεγάρων.

Στο Νότιο Ιόνιο έφτασε ο καπνός

Ενδεικτική της σφοδρότητας της πυρκαγιάς είναι η εικόνα από τον δορυφόρο Meteosat-12, η οποία ελήφθη στις 08:20 το πρωί.

Η δορυφορική λήψη κατέγραψε εξαιρετικά ισχυρό θερμικό σήμα στο μέτωπο της φωτιάς, ενώ οι γιγαντιαίες ποσότητες καπνού έφτασαν πάνω από την περιοχή του Νότιου Ιονίου.