Σήμερα ξεκινούν οι απολογίες των 6 συλληφθέντων, για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στη Μονή του μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων. Θυμίζουμε πως ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο ηγούμενος της Μονής και ένας μοναχός της μονής των Καλαβρύτων. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στην Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι υπαρκτό το άγαλμα που υποστήριζε πως είχε ο Ηγούμενος και το παζάρευε έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς που υποδύονταν τους αγοραστές, το άγαλμα ήταν θαμμένο σε χωράφι.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα και επιθυμούσαν να τα πουλήσουν. Στη συνέχεια τους έφερναν σε επαφή με συνεργό τους, που παρουσιαζόταν ως “ειδικός εκτιμητής” και αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.

Ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης

Ο 69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής.

Ο 59χρονος και ο 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές.

Ακόμη 3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν.

Αρχίζει η καταγραφή των εικόνων της Μονής – Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων

Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου , μίλησε στην ΕΡΤ, με αφορμή την υπόθεση με το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας στο Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων και τις συλλήψεις που έχουν γίνει.

Η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι η έρευνα της αστυνομίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, σημειώνοντας ότι ένα κομμάτι αυτής τώρα ξεκινά και αυτό επειδή οι αστυνομικοί έδρασαν μέσα σε διάστημα μόλις περίπου ενός μήνα.

«Ουσιαστικά ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχαν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν ομάδα, να εισχωρήσουν με κάποιο τρόπο σε αυτό το κύκλωμα ως αγοραστές, να πείσουν τα μέλη τους ότι πρόκειται για αγοραστές και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην αγορά κάποιων ειδών, χωρίς όμως να γνωρίζουμε τι μπορεί να έχει προηγηθεί στο παρελθόν, είτε από τα ίδια μέλη είτε από άλλα μέλη, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα αντικείμενα τα οποία έχουν πωληθεί είτε εδώ είτε στο εξωτερικό, όπως επίσης και για όλα όσα αναφέρθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της έρευνας στους αστυνομικούς που μπορεί να βρίσκονται, όπως μπρούτζινο άγαλμα, που μπορεί να έχει ύψος ακόμα δύο μέτρα, που αναζητείται», τόνισε.

Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι στην παρούσα φάση γίνεται μια μεγάλη έρευνα προκειμένου να εντοπιστεί το σημείο στο οποίο είναι θαμμένα το εν λόγω μπρούτζινο άγαλμα, το οποίο μπορεί να έχει αξία ακόμα και 10 εκατομμύρια ευρώ. Σημείωσε δε, ότι η ερεύνα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και λεπτομέρεια, όταν και εάν βρεθεί το ακριβές σημείο, ώστε να μην προκληθούν φθορές και ότι στη συνέχεια πρέπει να γίνει η όποια άλλη ενέργεια επιβάλλεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Επιπλέον, η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας τόνισε ότι η πληροφορία που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι τα αντικείμενα, τα οποία θα αγόραζαν έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία σε σχέση με το χρηματικό ποσό που τους ζητήθηκε να καταβάλουν ώστε να τα αποκτήσουν. Γι αυτό και θα πρέπει στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι να κοστολογηθούν ποια μπορεί να είναι η αξία όλων αυτών των αντικειμένων.

«Επειδή από κάποια μέλη του κυκλώματος υπήρχαν αναφορές ότι υπήρχε δυνατότητα να γίνουν ανασκαφές και να βρεθούν κάποια αντικείμενα, κάτι το οποίο φαίνεται ότι γινόταν στο παρελθόν χωρίς να έχουμε στοιχείο, όπως επίσης ότι κάποια από αυτά μπορεί να κατέληγαν σε οίκους δημοπρασίες στο εξωτερικό, στην Κύπρο και στη Γερμανία, ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας θα ξεκινήσει από εδώ και πέρα», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Ερωτηθείσα αναφορικά με το εάν της κάνει εντύπωση ότι το κύκλωμα κινούνταν μόνο στην Πελοπόννησο, η κ. Δημογλίδου απάντησε ότι «Αυτό είναι κάτι που διερευνάται. Δεν γνωρίζουμε αν γινόταν μόνο στις συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε και η επιχείρηση. Το σίγουρο είναι ότι αρχικά οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ότι κάποια από τα μέλη θα είναι μοναχοί. Γνώριζαν ότι υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι έβρισκαν κάποια αντικείμενα που ανήκουν στο νόμο περί αρχαιοτήτων και στην συνέχεια τα προωθούσαν είτε στο εξωτερικό είτε τα πωλούσαν σε αγοραστές εδώ στην χώρα, χωρίς όμως να υπάρχει πληροφορία για την Μονή. Στη συνέχεια, αφού υποδύθηκαν τους πελάτες, πήραν την πληροφορία ότι υπάρχουν και κάποια αντικείμενα της Μονής προς πώληση».

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του ηγούμενου ότι τα υπό συζήτηση αντικείμενα ανήκουν στην προσωπική του συλλογή, η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι αυτό είναι κάτι, το οποίο θα πρέπει αποδειχθεί και το εάν του ανήκαν κάποια από αυτά τα αντικείμενα όσο και εάν τα κατείχε νόμιμα.

Τέλος, η Δημογλίδου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις, καθώς εάν το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν και στο παρελθόν, υπάρχουν και άλλοι αγοραστές οι οποίοι έχουν αγοράσει από το συγκεκριμένο κύκλωμα, όπως θα υπάρχουν σίγουρα και άλλα αντικείμενα τα οποία θα έχουν δοθεί προς πώληση είτε στη χώρα μας είτε στο εξωτερικό.