Σε μία άνευ προηγουμένου μαζική κινητοποίηση με κεντρικό αίτημα τη δικαίωση των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη, καθώς και σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, έστειλαν ένα βροντερό μήνυμα προς κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, φορείς και Αρχές.

Στην χθεσινή μαύρη επέτειο της συμπλήρωσης 2 ετών από την εθνική τραγωδία, οι πολίτες ζήτησαν να αποδοθεί Δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του δυστυχήματος, όσο ψηλά και αν βρίσκονται.

Στο Σύνταγμα, στο μαζικότερο συλλαλητήριο των τελευταίων χρόνων, οι εκδηλώσεις άρχισαν με προσκλητήριο νεκρών και ενός λεπτού σιγή.

Το λόγο στη συγκέντρωση πήραν πρώτοι από όλους εκπρόσωποι των φοιτητών, καθώς στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν νέοι, που επέστρεφαν τη μοιραία νύκτα στα σπίτια ή στις σχολές τους. Ο Βασίλης Ζαβογιάννης εκπρόσωπος του σωματείου των σιδηροδρομικών, καθώς και ο εκπρόσωπος των μηχανοδηγών ΟΣΕ, Δ. Κοτσιάφτης, που επίσης μετρούν στον κλάδο τους νεκρούς στο δυστύχημα, εξέφρασαν κι αυτοί τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των συγγενών για γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, και επανέλαβαν το αίτημα που βρίσκεται στα χείλη όλων για ασφαλείς μεταφορές και σύγχρονο σιδηρόδρομο.

Ιδιαίτερα φορτισμένες οι στιγμές όταν πήραν τον λόγο γονείς των αδικοχαμένων παιδιών, ο κος Παπαγγελής, η κα Ρούτσι, η κα Λίβα, ο κος Ασλανίδης και κυρίως η κα Καρυστιανού, τόσο στην πλατεία, όσο και στα Τέμπη, που έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα σεβασμού και συμπαράστασης για το δράμα τους, ευχόμενοι μαζί τους «ποτέ ξανά Τέμπη».

«Φοβούνται μη τυφλωθούν από το φως που εκπέμπουμε» δήλωσε η κα Καρυστιανού, απευθυνόμενη στο συγκεντρωμένο πλήθος. Σε μια συγκλονιστική ομιλία η κα Καρυστιανού δήλωσε απευθυνόμενη στην Μάρθη, την 20χρονη κόρη της που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα: «Αγαπημένο μου παιδί, δυο χρόνια πέρασαν από εκείνη τη μαύρη νύχτα. Καρδούλα μου, όλοι σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για σένα. Για σένα κορίτσι μου και για όσους δεν φτάσατε ποτέ. Σαν σήμερα νιώσαμε ότι πεθάναμε μαζί σας».

«Οι τάφοι των παιδιών μου και όλων των συγγενών είναι ακόμα ανοιχτοί», τόνισε ο Δημήτρης Πλακιάς, πατέρας θύματος. «Θα κλείσουν μόνο όταν πάω και είμαι υπερήφανος ότι πλέον έκανα τα πάντα για να τιμωρηθεί ο κάθε υπεύθυνος όσο ψηλά και αν βρίσκεται», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε από όλους τους συγγενείς στους τραυματίες που ακόμη νοσηλεύονται και τους επιζήσαντες που ακόμη πασχίζουν να επουλώσουν τα ψυχολογικά τραύματα από την τραγική αυτή εμπειρία.

Μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου πραγματοποιήθηκαν επεισόδια στο Σύνταγμα και τους γύρω δρόμους.

Μεγαλειώδης υπήρξε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα με τον κόσμο να κατακλύζει από νωρίς την πλατεία. Η έκταση της συγκέντρωσης έφτασε μέχρι το Συγγρού – Φιξ, το Χίλτον, την Ομόνοια και το Μοναστηράκι.

Εντυπωσιάζουν τα πλάνα από drone που αποτυπώνουν μια συγκέντρωση που δεν έχει προηγούμενο.

Δείτε πλάνα και βίντεο από την Αθήνα:

Δε θα μείνω στα επεισόδια ❌

Θα μείνω σε αυτή την εικόνα …

Θα μείνω σε αυτούς τους γονείς …

Θα μείνω σε αυτή την κοινωνία που μίλησε ζητώντας τα ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ…

