Δύσκολες στιγμές βιώνει η Ήπειρος, καθώς η κακοκαιρία Adel σαρώνει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα χωριά και οικισμούς σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Οι έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες έχουν θέσει σε ύψιστη επιφυλακή τις αρχές.



Στον Δήμο Ζίτσας, παραμένει κλειστός ο δρόμος που ενώνει τον Βουτσαρά με το Εκκλησοχώρι, ύστερα από μεγάλη υποχώρηση της πλαγιάς στο πρανές, η οποία παρέσυρε δέντρα και υλικά που κατέληξαν στο οδόστρωμα. Ο ποταμός Καλαμάς έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα, καθώς οι τεράστιες ποσότητες νερού συμπαρασύρουν φερτά υλικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.



Στη Θεσπρωτία η κατάσταση είναι εξίσου σοβαρή, με εκτεταμένες πλημμύρες και σημαντικές ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και περιουσίες, ιδιαίτερα στην περιοχή του Παραποτάμου.

Αντίστοιχα, στα Τζουμέρκα τα ορμητικά νερά και οι συνεχείς καθιζήσεις έχουν προκαλέσει κλεισίματα δρόμων και κατολισθήσεις.

Στον Δήμο Μετσόβου έχουν σημειωθεί κατολισθητικά φαινόμενα στις περιοχές Μεγάλης Γότιστας, Σιτσαινών και Ανηλίου. Όπως ανέφερε η δήμαρχος Μαρία-Χριστίνα Αβέρωφ, απαιτείται άμεση γεωλογική καταγραφή και μελέτη των ζημιών.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κλειστά παραμένουν σήμερα τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία σε Αθαμάνιο, Κυψέλη, Παλαιοκάτουνο, Ράμια, Βουλγαρέλι και Μεσούντα. Στα Άγναντα, στο τμήμα του Πάνω Μαχαλά, το έδαφος έχει υποχωρήσει τόσο πολύ ώστε σπίτια βρίσκονται κυριολεκτικά στο χείλος της κατάρρευσης, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Στα Βόρεια Τζουμέρκα έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση σε όλα τα χωριά και τις σταβλικές εγκαταστάσεις, ενώ ρεύμα και νερό έχουν επανέλθει. Ωστόσο, σε Πράμαντα, Μιχαλίτσι, Κηπίνα και Χριστούς έχουν σημειωθεί νέες υποχωρήσεις πρανών κοντά σε κατοικίες. Επιπλέον, τρεις γέφυρες —στο ρέμα Ραφτανίτικου στην Πλάκα, στους Χριστούς και η γέφυρα Γκόγκου στο Μιχαλίτσι— παρουσιάζουν σοβαρές φθορές και απαιτούν άμεση τεχνική ενίσχυση.

Συνεργεία των Δήμων, της Περιφέρειας και του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται ακατάπαυστα για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές, τη στιγμή που νέο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις λόγω του αυξημένου κινδύνου κατολισθήσεων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε όσους εργάζονται στην ύπαιθρο.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης έκανε λόγο για «τεράστιες ζημιές», επισημαίνοντας ότι τα Τζουμέρκα αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πλήγμα. Όπως ανέφερε, τα συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα για να εξασφαλίσουν προσωρινή κυκλοφορία και λειτουργικότητα ενόψει της εορταστικής περιόδου. Το κόστος των αποκαταστάσεων υπολογίζεται να φτάσει περίπου το ένα εκατομμύριο ευρώ, λόγω της έκτασης και της σοβαρότητας των ζημιών.

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κέρκυρα

Τις τελευταίες ημέρες η Κέρκυρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία «χτυπά» ασταμάτητα το νησί με τεράστιες ποσότητες νερού.

Μιλώντας το πρωί στο Action24, ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, τόνισε ότι οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες.

«Εδώ και πέντε ημέρες ολόκληρη η περιοχή δοκιμάζεται. Οι καταστροφές είναι βιβλικές. Χθες το κύμα κακοκαιρίας επεκτάθηκε και προς την κεντρική και νότια Κέρκυρα προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Σχολεία παραμένουν κλειστά, ποτάμια έχουν υπερχειλίσει και πολλά σπίτια έχουν πλημμυρίσει», ανέφερε.





Συμπλήρωσε πως «η κατάσταση είναι δραματική και μόνο όταν κοπάσει αυτό το πενθήμερο «τσουνάμι» θα μπορέσουμε να δούμε το πραγματικό μέγεθος των ζημιών.

Μιλάμε για υποδομές εκατομμυρίων που έχουν πληγεί. Πολλά χωριά είναι αποκομμένα, κάποια δεν έχουν νερό, ενώ καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Μεταφέρουμε ανθρώπους, κυρίως ασθενείς, από σπίτι σε σπίτι. Και ενώ φαίνεται πως ο καιρός βελτιώνεται, ξαφνικά ξεσπούν νέες καταιγίδες σε συγκεκριμένα χωριά με ολέθριες συνέπειες».

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για επέκταση των ακραίων φαινομένων μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.