Οι κάτοικοι της Μάνης ήρθαν αντιμέτωποι με εικόνες καταστροφής από τη δυνατή νεροποντή που «έπνιξε» τον τόπο τους, το απόγευμα του Δεκαπενταύγουστου. Δρόμοι γεμάτοι λάσπες, φερτά υλικά και υλικές ζημιές σε σπίτια και τουριστικά καταλύματα είδαν οι ντόπιοι με το πρώτο φως της ημέρας.

Η ένταση του φαινομένου ήταν τεράστια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα, σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης.

Βίντεο από την νεροποντή που έπληξε τη Μάνη:

«Χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Πολιτείας»

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Εξαρχάκος, μίλησε στην ΕΡΤ για την νεροποντή και τις ζημιές που υπέστησαν σπίτια και το οδικό δίκτυο της περιοχής. «Έπεσε τόσο νερό, όσο όλο τον χρόνο. Είμαι 66 ετών και δεν έχω δει κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο κ. Εξαρχάκος.

«Δεν πίστευα στα μάτια μου ότι μπορούσαν να γίνουν τέτοιες ζημιές εδώ, γιατί η περιοχή είναι πετρώδης, αλλά στο τέλος το νερό μπήκε μέσα στα χωριά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας τόνισε πως «χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Πολιτείας».

Σημειώνεται πως η θεομηνία χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα και δημιούργησε προβλήματα στο Οίτυλο, το Νέο Οίτυλο, την Αλύπα, την Κοκκάλα και το Έξω Νυμφίο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις, με την πλειονότητα να αφορά προβλήματα σε οδηγούς που εγκλωβίστηκαν λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων.

Καλά στην υγεία της η γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι μία γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ ήταν στο αυτοκίνητό της, και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια απεγκλωβίστηκε, και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σπάρτης:

«Παρά τις καταρρακτώδεις βροχές, που πλήττουν τη Μάνη και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο εκεί, το ΕΣΥ είναι σε πλήρη ετοιμότητα και τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Ευχαριστώ θερμά το υγειονομικό μας προσωπικό και ειδικά τον εξαίρετο Ιατρό κ. Ανάργυρο Μαριόλη, διότι με τεράστια προσωπική προσπάθεια, διέσωσαν και μεταφέρουν στο Νοσοκομείο της Σπάρτης, γυναίκα χτυπημένη σοβαρά στο Οίτυλο της Μάνης από κεραυνό, μέσα στο αυτοκίνητό της. Όλα θα πάνε καλά».

Ωστόσο, η γυναίκα χτυπήθηκε έμμεσα από τον κεραυνό και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία της. Παρέμεινε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω εξετάσεις, ενώ, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου.