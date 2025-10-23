Τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου Ηρακλείου, έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα. Οδηγοί που βρίσκονται στο σημείο επικοινώνησαν με τη «Ζούγκλα», αναφέροντας ότι περιμένουν πάνω από 20 λεπτά, προκειμένου να εισέλθουν στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Παρά όμως την μεγάλη καθυστέρηση, τα διόδια του κόμβου λειτουργούν κανονικά, δηλαδή θα κληθούν οι οδηγοί να καταβάλουν το αντίτιμο της εισόδου, προκειμένου να υποστούν απίστευτη ταλαιπωρία.

Ανακοίνωση που εξέδωσε η Αττική Οδός αναφέρει: «Τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Ηρακλείου.

Καθυστερήσεις 15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου».