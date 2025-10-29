Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Σημαντικές καθυστερήσεις παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, αφού είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, με την άνοδο να παρουσιάζει μεγάλη συμφόρηση από τη Λενορμάν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις εντοπίζονται επίσης στις οδούς Αχαρνών, Δεκελείας και Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Αθηνών.

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30′ από Μαραθώνος έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις άνω των 30΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Περιφ. Αιγάλεω έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/1mDERpoU21 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 29, 2025

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από τη Μαραθώνος έως την Κηφισίας.

Στην Περιφερειακή Υμηττού, ο χρόνος καθυστέρησης υπερβαίνει τα 30 λεπτά από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φθάνουν τα 45 λεπτά από την Περιφερειακή Αιγάλεω έως τον κόμβο Κηφισίας.

Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κηφισίας, κατά τόπους, με ιδιαίτερη έμφαση στο Νέο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα.

Βεβαρημένη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, από το Πεντάγωνο έως την οδό 17ης Νοεμβρίου, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Κατεχάκη – Εθνικής Αντιστάσεως, στην Ηλιούπολη.

Προβλήματα εντοπίζονται τέλος και στην παραλιακή λεωφόρο, στο ύψος του Καλαμακίου.

Κάντε κλικ στην “προβολή μεγαλύτερου χάρτη“ για να δείτε την κίνηση τώρα.

Με πληροφορίες απο Αττική Οδό