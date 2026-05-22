Σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων σημειώνονται το πρωί της Παρασκευής, 22 Μαΐου, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Το μποτιλιάρισμα εντοπίζεται στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, καθώς από διερχόμενο όχημα έπεσε ποσότητα τσιμέντου πάνω στο οδόστρωμα.

Καθαρισμός της Μεσαίας λωρίδας. Μεσαία λωρίδα στην κυκλοφορία. Παραμένει κλειστή η Δεξιά λωρίδα ύψος Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από Φυλής έως Μεταμόρφωση. https://t.co/fuBu1Ajphl — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 22, 2026

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή στο συγκεκριμένο σημείο.

Ως αποτέλεσμα, οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 20 έως 25 λεπτά, στο τμήμα από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης.