Σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων σημειώνονται το πρωί της Παρασκευής, 22 Μαΐου, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Το μποτιλιάρισμα εντοπίζεται στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, καθώς από διερχόμενο όχημα έπεσε ποσότητα τσιμέντου πάνω στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή στο συγκεκριμένο σημείο.

Ως αποτέλεσμα, οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 20 έως 25 λεπτά, στο τμήμα από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Στα «κόκκινα» ο δρόμος στις 10:00.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αττική οδός #καθυστέρηση #Κίνηση #τσιμέντο