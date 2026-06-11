Αναστάτωση και σκηνές πανικού επικράτησαν στο λιμάνι Γάιος στους Παξούς, όταν ξέσπασε ισχυρή πυρκαγιά σε σκάφη που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στην περιοχή. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο σκάφη να υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή και τελικά να βυθιστεί.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Όλα άρχισαν όταν ένα καταμαράν, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις τουρίστες (δύο Αμερικανοί και δύο Βρετανοί), βρισκόταν στη διαδικασία αναχώρησης από το λιμάνι. Ξαφνικά, και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εκδηλώθηκε φωτιά στη μηχανή του σκάφους.

Ο καπετάνιος αντέδρασε άμεσα, απομακρύνοντας με ασφάλεια τους τουρίστες. Στη συνέχεια, κατέβαλε απεγνωσμένες προσπάθειες να σβήσει τις φλόγες με ίδια μέσα. Ωστόσο, η φωτιά πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αναγκάζοντας και τον ίδιο τον κυβερνήτη να βουτήξει στη θάλασσα για να σωθεί.

Η επέκταση και η βύθιση του σκάφους

Λόγω των εύφλεκτων υλικών και της κοντινής απόστασης, οι φλόγες επεκτάθηκαν αστραπιαία στο διπλανό σκάφος, ένα ξύλινο ημερόπλοιο που πραγματοποιεί καθημερινά κρουαζιέρες από την Κέρκυρα και την Πάργα προς τους Παξούς. Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα το τουριστικό σκάφος είχε αποβιβάσει με ασφάλεια και τους 18 επιβάτες του στην ακτή.

Οι πυκνοί μαύροι καπνοί «έπνιξαν» το λιμάνι και έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ στο σημείο σήμανε συναγερμός. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα οι Λιμενικές Αρχές, ιδιώτες, καθώς και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τη συνδρομή πυροσβεστικών πλοιαρίων.

Παρά την έγκαιρη επέμβαση και τη μάχη των Αρχών να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο ώστε να μην επεκταθεί και σε άλλα ελλιμενισμένα σκάφη, το ξύλινο τουριστικό πλοιάριο υπέστη ανεπανόρθωτες ζημιές, πήρε κλίση και κατέληξε μισοβυθισμένο στα νερά του λιμανιού.

Η φωτιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο, αφήνοντας πίσω της αποκαρδιωτικές εικόνες καταστροφής, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος έχει αναλάβει το τοπικό Λιμεναρχείο.