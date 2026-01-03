Πυρ ορυμαγδών άφησε πίσω του, 0 52χρονος μεθυσμένος οδηγός στην Κηφισιά, ο οποίος οδηγώντας εξαιρετικά επικίνδυνα, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε συνολικά επτά οχήματα, αφότου προηγουμένως είχε προσκρούσει σε δέντρο στην οδό Άργους, το οποίο λύγισε από τη δύναμη της πρόσκρουσης. Στη συνέχεια, ακολούθησε μία σειρά από επικίνδυνους ελιγμούς και συγκρούσεις με σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας ολοένα και μεγαλύτερη καταστροφή, μέχρι να καταλήξει στην οδό Ποταμού. Εκεί, πραγματοποίησε μία απότομη στροφή στην οδό Ναυπλίου, συγκρούστηκε με άλλα δύο οχήματα και τελικά ακινητοποιήθηκε.

Όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για το συμβάν, κατέφθασαν στο σημείο και προχώρησαν άμεσα σε αλκοτέστ, το οποίο αποκάλυψε πως το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του οδηγού ήταν 1,86 mg/l, τρεις φορές πάνω από το όριο για οδηγούς αυτοφώρου και επτά φορές μεγαλύτερο από το επιτρεπτό όριο για ασφαλή οδήγηση.

Τελικά συνελήφθη και παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 2 Ιανουαρίου, γύρω στις 22:30 στην περιοχή της Κηφισιάς.