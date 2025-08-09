Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου. Μέσα σε 6 λεπτά οι φλόγες φούντωσαν, καίνε δασική έκταση και απειλούν ελαιοκαλλιέργειες.

Επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς. Στη μάχη συμμετέχουν και οι ίδιοι οι κάτοικοι οι οποίοι με αγροτικά μηχανήματα, προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες για να την περιορίσουν.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το πύρινο μέτωπο καίει πευκοδάσος κατευθύνεται προς τη Νεράιδα. Οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, ενώ αναμένεται άμεσα να ενισχυθούν.

Το έργο τους δυσχεραίνουν οι δυνατοί άνεμοι.

Συνολικά στην περιοχή επιχειρούν 134 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 46 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.



Δείτε εικόνες από τη χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά