Μία απίστευτη απάτη με τον ΦΠΑ, σε ό,τι αφορά αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων οχημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έφεραν στο φως οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι εμπλεκόμενες ελληνικές εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων συνεργάζονταν με μία βουλγαρική εταιρεία-βιτρίνα, με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των οχημάτων στην Ελλάδα.

Πώς στήθηκε ο μηχανισμός της Τριγωνικής Απάτης

Η βουλγαρική εταιρεία αγόραζε οχήματα από τη Γερμανία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για λογαριασμό των εταιρειών στην Ελλάδα και, στη συνέχεια, τους τα μεταπωλούσε με τιμολόγια που ανέφεραν ψευδώς ότι εφαρμόζεται το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι Έλληνες αγοραστές χρησιμοποιούσαν αυτά τα παραπλανητικά τιμολόγια κατά τη διαδικασία του τελωνισμού των οχημάτων στην Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ.

Πολυτελή οχήματα στο προσκήνιο – Μεγάλη απώλεια εσόδων από ΦΠΑ για το Ελληνικό Δημόσιο

Μέχρι τώρα, έχουν εντοπιστεί 19 οχήματα, στην πλειονότητά τους πολυτελή, με συνολική αξία άνω των 885.000 ευρώ, ενώ η απώλεια ΦΠΑ για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 212.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ συνεχίζουν την έρευνα με διασταυρώσεις στοιχείων και αξιοποίηση όλων των ψηφιακών και ελεγκτικών εργαλείων που διαθέτουν. Σημειώνεται ότι υπάρχουν ίχνη και άλλων αντίστοιχων περιπτώσεων απάτης.

Κ. Κ.

Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ