Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη απεργιακή πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, με σύνθημα «δώστε λεφτά για μισθούς, συντάξεις, στέγη, υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία».

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, με το «παρών» να δίνουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία του ιδιωτικού τομέα.

Μέλη εργατικών σωματείων και φοιτητικών συλλόγων πορεύονται στο κέντρο της πόλης με πανό, πλακάτ και συνθήματα, έπειτα από τη συγκέντρωση που είχαν πραγματοποιήσει νωρίτερα στο άγαλμα Βενιζέλου.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τα επιμέρους ζητήματα των κλάδων τους και διεκδικούν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Τα βασικά αιτήματα των απεργών

Στην αιχμή των διεκδικήσεων των εργαζομένων βρίσκονται:

Η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα.

Πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

Η αναχαίτιση της ακρίβειας και η ανακούφιση από το αυξημένο κόστος ζωής.

Η σύναψη και η εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Η θωράκιση των δημόσιων δομών Υγείας και Παιδείας.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Η διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Δηλώσεις εκπροσώπων των εργαζομένων

Μιλώντας για το διακύβευμα της σημερινής κινητοποίησης, ο Γιάννης Κουρμούλης, εκπρόσωπος της Επιτροπής των Εργατικών Σωματείων ενάντια στους πλειστηριασμούς, τόνισε πως βασικός λόγος της διαμαρτυρίας είναι η ακρίβεια που πλήττει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά νοικοκυριά.

Επανέλαβε τα αιτήματα για αυξήσεις αποδοχών, συλλογικές συμβάσεις και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού τόσο στο Δημόσιο, όσο και στους συνταξιούχους. Επιπλέον, απέρριψε τα περί δημοσιονομικών αντοχών και έλλειψης πόρων για μισθούς, υγεία, παιδεία και κοινωνική πρόνοια, επισημαίνοντας ότι την ίδια στιγμή διατίθενται κονδύλια για εξοπλισμούς και αναπτυξιακά προγράμματα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Καραχρήστος, στάθηκε στην υποβάθμιση που, όπως σημείωσε, υφίσταται η δημόσια Υγεία. Ξεκαθάρισε δε ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί θα συνεχίσουν τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας αξιοπρεπείς αμοιβές και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.