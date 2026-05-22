Η ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτικών φορέων απέναντι σε ακραία σενάρια φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών δοκιμάστηκε με απόλυτη επιτυχία στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά.

Έτσι λοιπόν πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μια ιδιαίτερα απαιτητική Άσκηση Μείζονος Ατυχήματος, η οποία έθεσε σε λειτουργία τον κρατικό μηχανισμό, τις διασωστικές ομάδες και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Την ευθύνη για τη διεύθυνση της όλης επιχείρησης είχε ο Διοικητής της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης, Υποναύαρχος Στέφανος Σαρρής, ενώ τον κομβικό ρόλο του συντονισμού ανέλαβε το πρόσφατα αναβαθμισμένο Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας Περιοχής της Ναυτικής Βάσης Κανελλόπουλος.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτέλεσε ένα σημαντικό τεστ για τη συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικές υπηρεσίες, καθώς σε αυτήν έδωσαν το «παρών» εξειδικευμένα τμήματα από όλο το φάσμα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα, πέρα από το προσωπικό και τα μέσα του Πολεμικού Ναυτικού, στο πεδίο βρέθηκαν ο Ειδικός Διακλαδικός Λόχος ΠΒΧ Άμυνας του ΓΕΕΘΑ, το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού του Στρατού Ξηράς και η Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών της Πολεμικής Αεροπορίας. Πολύτιμη ήταν επίσης η συμβολή της ΕΜΑΚ, του 4ου Πυροσβεστικού Σταθμού Πειραιά, των τοπικών αστυνομικών τμημάτων και της Τροχαίας Δυτικής Αττικής, καθώς και του ΕΚΑΒ που βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Παράλληλα, η άσκηση απέδειξε τη σημασία της δικτύωσης με την τοπική κοινωνία και την κοινωνία των πολιτών.

Οι Δήμοι Χαϊδαρίου, Περάματος και Κορυδαλλού συμμετείχαν ενεργά, ενώ το έργο των αρχών υποστηρίχθηκε από πλήθος εθελοντικών οργανώσεων, ανάμεσα στις οποίες η Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων, το Χαμόγελο του Παιδιού, η Ομάδα Διάσωσης Δ΄, η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Αττικής και η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών. Τη διαδικασία παρακολουθούσαν στενά έμπειροι παρατηρητές από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την Περιφέρεια Αττικής και ανώτατα στρατιωτικά επιτελεία υποστήριξης και φυσικών καταστροφών, με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Ο βασικός στόχος της κινητοποίησης ήταν να διαπιστωθεί στην πράξη κατά πόσο είναι άρτια σχεδιασμένα τα πλάνα αντίδρασης, ποιος είναι ο πραγματικός βαθμός ετοιμότητας του προσωπικού και πώς λειτουργεί η επικοινωνία και ο συντονισμός τόσων διαφορετικών φορέων όταν καλούνται να διαχειριστούν μια κρίση. Τα σενάρια πάνω στα οποία δούλεψαν οι συμμετέχοντες ήταν ιδιαίτερα ρεαλιστικά και επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση ενός ισχυρού σεισμού που προκάλεσε καταρρεύσεις κτιρίων και εγκλωβισμούς πολιτών, στη διαχείριση ενός τεχνολογικού ατυχήματος με διαρροή επικίνδυνων χημικών ουσιών, καθώς και στην κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς με παράλληλη αναζήτηση αγνοουμένων στην περιοχή.