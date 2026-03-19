Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου και της Μάνδρας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, 18 Μαρτίου, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Σκοπός της επιχείρησης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της παραπάνω Υπηρεσίας, της ΔΑΟΕ, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ, της Ομάδας ΔΙΑΣ και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 9 άτομα για – κατά περίπτωση – κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, για μη χρήση ζώνης κ.α.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα και δύο ζεύγη πινακίδων οχημάτων, για τις οποίες είχε δηλωθεί κλοπή σε προγενέστερο χρόνο.

Τέλος, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αποξήλωσε καλώδιο μήκους 300 μέτρων, που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.