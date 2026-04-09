Γέμισε από περιπολικά και συμβατικά αυτοκίνητα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, κεντρικός δρόμος της Λαμίας το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (8/4), καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών κι από άλλες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε διαμερίσματα και επαγγελματικό χώρο, καθώς και σε οχήματα των ανθρώπων που ελέγχθηκαν. Η επιχείρηση έγινε σε ώρα που τα καταστήματα ήταν ανοιχτά λόγω της ημέρας και προκάλεσε την περιέργεια, εκτός των περιοίκων και αρκετών περαστικών που έτυχε να βρίσκονται στην αγορά εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά, πάνω από 3 κιλά κάνναβης, καθώς και ζυγαριές ακριβείας, αλλά και πιστόλι.

Συνέπεια των ευρημάτων ήταν να γίνουν και τέσσερις συλλήψεις.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, σχηματίζεται σχετική δικογραφία, ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από τη ΓΕΠΑΔ Στερεάς Ελλάδας.

Πηγή: lamiareport