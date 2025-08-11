Αστυνομική επιχείρηση μεγάλης έκτασης βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (11/8) στο Μενίδι, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική.

Όργιο ρευματοκλοπής, αλλά και υποθέσεις ναρκωτικών

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις, με την επιχείρηση να συνεχίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οκτώ άτομα συνελήφθησαν για ρευματοκλοπή, τρεις για ναρκωτικά, πέντε για διατάραξη κοινής ησυχίας και ένας για μη έκδοση ταυτότητας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, συνεχίζοντας τους στοχευμένους ελέγχους, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις.