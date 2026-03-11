Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών πέτυχε το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, το οποίο προχώρησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης τύπου skunk, συνολικού μικτού βάρους περίπου 219 κιλών, με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και αφορούσαν την εισαγωγή στη χώρα μας μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από την Ισπανία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά πραγματοποίησαν έλεγχο σε εγκαταστάσεις μεταφορικής εταιρείας σε περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες, σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε δύο ξύλινα κιβώτια, 108 πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη τύπου skunk, συνολικού μικτού βάρους 122,874 κιλών.

Ακολούθως, στο πλαίσιο περαιτέρω ανάλυσης των στοιχείων της υπόθεσης, οι Αρχές εντόπισαν την επόμενη ημέρα στον ίδιο χώρο δύο ακόμη κιβώτια, τα οποία περιείχαν επιπλέον 85 πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 96,313 κιλών.

Στη συνέχεια, υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, πραγματοποιήθηκαν παράλληλες επιχειρήσεις στην Αττική με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των παραληπτών.

Στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης στελεχών του Γραφείου Ασφάλειας Πειραιά, της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) Πειραιά και της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.), πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη παράδοση των ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν δύο από τους τρεις συλληφθέντες, ένας 42χρονος Έλληνας και ένας 46χρονος Αλβανός, οι οποίοι εισήλθαν με Ι.Χ. τύπου VAN σε υπόγεια αποθήκη στην Αθήνα και οι οποίοι είχαν παραλάβει τα κιβώτια με τις ναρκωτικές ουσίες.

Σε περαιτέρω έρευνα στον χώρο κατασχέθηκαν ένα κενό κιβώτιο, καθώς και πλήθος εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για τη σφράγιση, αποσφράγιση και μόνωση κιβωτίων.

Από την κατοχή του 42χρονου κατασχέθηκαν επίσης μία πτυσσόμενη αστυνομική ράβδος και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Παράλληλα, στην περιοχή της Νίκαιας Αττικής, εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 58χρονος Έλληνας, ο οποίος εκμίσθωνε την ως άνω αποθήκη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επαγγελματική στέγη που διατηρεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις ζυγαριές ακριβείας, δύο φορητοί υπολογιστές, ένας καταμετρητής χαρτονομισμάτων, δώδεκα κινητά τηλέφωνα, εννέα κάρτες SIM και μεγάλος αριθμός ταξιδιωτικών σάκων μεταφοράς.

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν επίσης ένα ακόμη Ι.Χ. όχημα, έξι κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 3.600 ευρώ.