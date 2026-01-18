Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών, οι οποίοι αγνοούνται στον Ταΰγετο, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ορειβάτες επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική το μεσημέρι της Κυριακής, και ενημέρωσαν ότι είχαν χαθεί.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 41 Πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου με τα drone της.

Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν και πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες.

Οι ορειβάτες φαίνεται πως έχουν εντοπιστεί, όμως η πρόσβαση στο σημείο είναι πολύ δύσκολη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες γλίστρησαν και έπεσαν σε κάποια χαράδρα.

Ακόμη, υπάρχουν πληροφορίες πως οι δύο εκ των 8 είναι τραυματίες, και η υπόλοιπη ομάδα έχει αναλάβει να τους μεταφέρει σε όσο πιο ασφαλές σημείο γίνεται.

Τέλος, έχει ήδη αποφασιστεί η συνδρομή ελικοπτέρου, το οποίο αναμένεται να απογειωθεί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αεροδιακομιδή, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

