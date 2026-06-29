Ένα καθοριστικό και καίριο πλήγμα στα γρανάζια ενός σκληρού εγκληματικού δικτύου κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, μετά από μια ευρείας κλίμακας, ταυτόχρονη επιχείρηση που στήθηκε με απόλυτη μυστικότητα σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Οι αστυνομικοί έκαναν αιφνιδιαστικές εφόδους σε δεκάδες σημεία, καταφέρνοντας να περάσουν χειροπέδες σε 17 άτομα, ξεριζώνοντας μια οργάνωση με πολυσχιδή εγκληματική δράση.

Η σπείρα δεν περιοριζόταν μόνο σε έναν τομέα, καθώς τα πλοκάμια της είχαν απλωθεί στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σε άγριες ληστείες, καθώς και στην πρόκληση σωματικών βλαβών και φθορών, οι οποίες μάλιστα είχαν σαφές αθλητικό και οπαδικό υπόβαθρο.

Στο «φως» οι ρόλοι: Ο σκληρός πυρήνας και ο ανήλικος

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., από τους 17 συλληφθέντες, οι 15 αποτελούν τα βασικά και ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης – τον «εγκέφαλο» δηλαδή και τους άμεσους εκτελεστές των σχεδίων της.

Αίσθηση, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες που οδηγήθηκαν στο κρατητήριο βρίσκεται και ένας ανήλικος, στοιχείο που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πώς το οργανωμένο έγκλημα και η οπαδική βία στρατολογούν όλο και νεαρότερα άτομα.

Έφοδοι σε κρησφύγετα και βαρύς οπλισμός

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε διάφορες περιοχές της συμπρωτεύουσας, αλλά και στο «νησί των ανέμων». Κατά τη διάρκεια των μέχρι τώρα ερευνών, οι αστυνομικοί ξετρύπωσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για τις πιάτσες των χρηστών και των VIP, ενώ παράλληλα εντόπισαν ένα μικρό οπλοστάσιο.

Στα χέρια της Ασφάλειας βρίσκονται πλέον:

Ένα επιχειρησιακό πιστόλι των 9 χιλιοστών

Ένα αεροβόλο πιστόλι

Μία κυνηγετική καραμπίνα

Δεκάδες φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών

Μαχαίρια

Η αντίστροφη μέτρηση για τις επίσημες ανακοινώσεις

Όλα τα κατασχεθέντα όπλα έχουν σταλεί εσπευσμένα στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί, μέσω της βαλλιστικής εξέτασης, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί σε ληστείες, ξεκαθαρίσματα της νύχτας ή οπαδικά χτυπήματα του παρελθόντος.

Η γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να ξεσκονίζουν τη δράση της οργάνωσης για να ταυτοποιήσουν το πλήρες εύρος των αξιόποινων πράξεών τους και να διαλευκάνουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.