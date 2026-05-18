Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, μια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια της Κρήτης. Στόχος της επιχείρησης, την οποία διεξάγει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος), είναι η πλήρης εξάρθρωση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης.

Τα μέλη της σπείρας εμπλέκονται σε ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, που περιλαμβάνει εκβιάσεις, εμπρησμούς, φθορές, καθώς και απάτες μεγάλου βεληνεκούς σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης (πρόκειται για έναν θείο και δύο ανιψιούς του) δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα για το αδίκημα της ζωοκλοπής.

Η δράση των τριών βασικών κατηγορουμένων είχε έντονο το στοιχείο του εκφοβισμού, καθώς σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αφαιρούσαν με τη χρήση βίας και εκβιαστικών μεθόδων αγροτικά κτήματα από ανυποψίαστους πολίτες της περιοχής. Στη συνέχεια, εκμεταλλεύονταν και καλλιεργούσαν παράνομα τις εκτάσεις αυτές.

Προκειμένου να νομιμοποιήσουν τα κέρδη τους, δήλωναν τα κλαπέντα κτήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατορθώνοντας έτσι να εξασφαλίζουν και να εισπράττουν παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς όφελος των συζύγων τους. Κατά αυτόν τον τρόπο φαίνεται να αποκόμισαν πάνω από μισό εκατομμύριο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για μέλη οικογένειας που είναι γνωστή στην Κρήτη για τις παρανομίες της ανά τα χρόνια.

Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται, ενώ από την Ελληνική Αστυνομία αναμένεται επίσημη, αναλυτική ενημέρωση αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της μεγάλης αυτής επιχείρησης.