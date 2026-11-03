Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε εκβιασμούς, εκρήξεις με ρίψεις χειροβομβίδων και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα άτομα, έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ο φερόμενος αρχηγός της σπείρας είναι γνωστός βαρυποινίτης με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος βρίσκεται στις Φυλακές Τρικάλων.

Οι υπόλοιποι τρεις που ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της συμμορίας είναι ένας Έλληνας Ρομά που βρίσκεται στις Φυλακές Μαλανδρίνου και δύο άνδρες με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο ένας κρατείται επίσης στο σωφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου ενώ ο δεύτερος στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η οργάνωση φέρεται να είναι πίσω από τις εκρήξεις που είχαν σημειωθεί τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου του 2026 σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνοια και τον Άγιο Παντελεήμονα μετά από ρίψη χειροβομβίδων. Καθώς και στην επίθεση με χειρομβοβίδα, η οποία ωστόσο δεν εξερράγη, σε καφετέρια στην Αχαρνών , στις 5 Οκτωβρίου του 2026.

Αναμένεται να ακολουθήσει απ’ την ΕΛ.ΑΣ. νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της επιχείρησης.