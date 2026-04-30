Το τριήμερο που προκύπτει από το γεγονός ότι φέτος η Πρωτομαγιά πέφτει Παρασκευή, έχει ήδη δημιουργήσει από το μεσημέρι μεγάλη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Χιλιάδες πολίτες, ξεκίνησαν από σήμερα Πέμπτη να εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ, προκειμένου να μεταβούν σε διάφορους επαρχιακούς προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Το γεγονός ότι αύριο δεν θα υπάρχουν πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας της ΠΝΟ, αλλά και με δεδομένο ότι ο καιρός για εξορμήσεις στα νησιά δεν ευνοεί, καθώς αναμένονται μποφόρ στις θάλασσες το Σαββατοκύριακο, η πλειοψηφία των εκδρομέων στρέφεται σε χερσαίους προορισμούς.

Ήδη από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μετ’ εμποδίων, με συνέπεια να έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό έμφραγμα, στον Κηφισό και στις δύο κατευθύνσεις, στη Λεωφόρο Κηφισίας, αλλά και στις εισόδους και εξόδους της Αττικής Οδού, τόσο στην περιφερειακή Υμηττού, όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και στη διαδρομή από την Παιανία έως την Κηφισίας.

Οι καθυστερήσεις φθάνουν ως και τα 45 λεπτά στα σημεία της Αττικής Οδού με αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ καταγράφονται καθυστερήσεις σε άλλα σημεία της τάξης των 25 έως 30 λεπτών ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών.

Την ίδια ώρα στον Κηφισό μεγάλη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Λαμία, με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος του Φαλήρου και να φτάνουν μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην κάθοδο του Κηφισού, η εικόνα είναι καλύτερη καθώς καθυστερήσεις υπάρχουν μόνο στην είσοδο της Αττικής Οδού, στην Μεταμόρφωση.

Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Λεωφόρο Αθηνών, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος του Δαφνί και να φτάνει μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

Όσον αφορά την Λεωφόρο Κηφισίας, η κίνηση στο ρεύμα ανόδου να ξεκινά από την συμβολή της με την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και να φτάνει μέχρι και την Πεντέλη.

Σε ότι αφορά τους δρόμους που περικλείουν το κέντρο της Αθήνας, οι σημαντικότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη (στο ρεύμα από Ηλιούπολη ), Βασ. Κωνσταντίνου, Αχιλλέως, Λ. Συγγρού (στην άνοδο), Βεΐκου και Βουλιαγμένης.

Η έξοδος για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς θα κορυφωθεί αύριο, καθώς από το πρωί θα εγκαταλείψουν το κλεινόν άστυ όλοι οι υπόλοιποι ταξιδιώτες προς τους επαρχιακούς προορισμούς.