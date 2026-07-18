Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου για τους αδειούχους του Ιουλίου. Η μαζική αυτή φυγή έχει προκαλέσει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, με την κίνηση στις βασικές πύλες εξόδου της Αττικής, και ιδιαίτερα στο λιμάνι του Πειραιά, στις εθνικές οδούς, καθώς και στους σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων, να χτυπά κυριολεκτικά «κόκκινο».

Στο λιμάνι του Πειραιά, η εικόνα από νωρίς το πρωί αποτυπώνει το μέγεθος της φυγής, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες σχηματίζουν ατελείωτες ουρές δεκάδων μέτρων προκειμένου να επιβιβαστούν στα πλοία και να ξεκινήσουν επίσημα τις διακοπές τους.

Η ζήτηση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πρωτοφανής, με την πληρότητα για τα πλοία που αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού να αγγίζει το 100%, ενώ για τις Κυκλάδες και το υπόλοιπο Αιγαίο η κατάσταση είναι ακόμη πιο ασφυκτική, καθώς δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Συνολικά, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια πλοίων προς το Βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μεταφέροντας 19.140 επιβάτες που έχουν ήδη εξασφαλίσει τη μετακίνησή τους, ενώ επιπλέον 25 δρομολόγια σαλπάρουν για τον Αργοσαρωνικό, εξυπηρετώντας ακόμη 20.980 ταξιδιώτες.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων στον Κηφισό, όπου τα οχήματα αναχωρούν πλήρη. Για την κάλυψη της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης, οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ επιστράτευσαν έκτακτα δρομολόγια, καθώς οι προορισμοί της ηπειρωτικής Ελλάδας αποτελούν φέτος μια ελκυστική λύση για όσους επιθυμούν να κρατήσουν χαμηλά τον οικονομικό προϋπολογισμό των διακοπών τους. Παράλληλα, έντονη είναι η κινητικότητα και στο οδικό δίκτυο της χώρας, με την έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου να παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις ήδη από το μεσημέρι, δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών.

Παρόμοιο σκηνικό καταγράφεται και στη Βόρεια Ελλάδα, συγκεκριμένα στα διόδια των Μαλγάρων, όπου τα αυτοκίνητα κινούνται σημειωτόν και οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 20 λεπτά της ώρας. Ενδεικτικό της πυκνής ροής είναι το γεγονός ότι από τις 6:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι είχαν ήδη διέλθει από το σημείο περισσότερα από 5.000 οχήματα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και να διευκολυνθεί κατά το δυνατόν η κυκλοφορία, η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, με συνεχή παρουσία στελεχών της σε κομβικά σημεία των οδικών αξόνων.