Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6), κοντά στην Κάρυστο. Η φωτιά καίει σε δασικό χώρο μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων, στον Δήμο Καρύστου.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη.

Ήχησε μάλιστα και το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μεσοχώρια και #Ραπταίοι, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) June 20, 2026

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