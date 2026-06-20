Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6), κοντά στην Κάρυστο. Η φωτιά καίει σε δασικό χώρο μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων, στον Δήμο Καρύστου.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη.

Ήχησε μάλιστα και το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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