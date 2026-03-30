Φωτογραφίες και βίντεο «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Ανδρέα Κάλβου στην περιοχή του Γκύζη.

Στο διαμέρισμα διαμένει ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και τους δύο και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ακούστηκε έκρηξη πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η έκρηξη φαίνεται πως προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου και μάλιστα ήταν τόσο σφοδρή που η φιάλη «εκτοξεύτηκε» σε σπίτι ένα τετράγωνο πίσω και δημιούργησε μια τρύπα.

Σημειώνεται πως στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 9 οχήματα, 25 πυροσβέστες, καθώς και με ένα ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. Λόγω της πυρκαγιάς, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ραγκαβή από το ύψος της οδού Παναγιωταρά έως την οδό Κοντογόνη, καθώς και στην οδό Νικ. Γκύζη από το ύψος της οδού Μομφεράτου έως την οδό Κάλβου.

