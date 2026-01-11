Βίντεο – Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη εργοστασίου με πλαστικά στο Κορωπί Αττικής, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη μέχρι τις 9 το πρωί με τους πυροσβέστες που έσπευσαν στην περιοχή να επιχειρούν να την περιορίσουν.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και έσβησε εντελώς περίπου στις 09:30 το πρωί της Κυριακής (11/1), ενώ η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική λόγω των πυκνών καπνών από τα πλαστικά που κάηκαν.

Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο της πυρκαγιάς για την ολοσχερή κατασβεσή της αποτελούνται από 27 πυροσβέστες και 10 οχήματα ενώ έχουν σπεύσει και υδροφόρες των γειτονικών ΟΤΑ, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Κορωπί Αττικής. Επιχειρούν 27 #πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 11, 2026

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (11/1), περίπου στις 02:00 π.μ., σε δύο αποθήκες εταιρείας, με τις φλόγες να έχουν κάψει το εσωτερικό τους. Στον ένα από τους δύο αποθηκευτικούς χώρους υπάρχουν πλαστικά που δυσχέραναν το έργο των πυροσβεστών όσον αφορά την κατάσβεση και στον άλλο, αυγά. Στην περιοχή υπάρχει πυκνός καπνός και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.

Δείτε εικόνες από το συμβάν