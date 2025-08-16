Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί του Σαββάτου 16/08 από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά στο Αιγάλεω.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο και οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να σκεπάζουν τον ουρανό στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 11 οχήματα και γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά, ώστε να μην εξαπλωθεί σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Το μέτωπο τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, πριν επεκταθεί καθώς υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στον χώρο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ επί της οδού Θεσσαλίας στα σύνορα Βοτανικού με το Αιγάλεω.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αιγάλεω