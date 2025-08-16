Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί του Σαββάτου 16/08 από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά στο Αιγάλεω.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο και οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να σκεπάζουν τον ουρανό στην περιοχή.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Αιγάλεω Αττικής. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2025

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 11 οχήματα και γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά, ώστε να μην εξαπλωθεί σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Το μέτωπο τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, πριν επεκταθεί καθώς υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στον χώρο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ επί της οδού Θεσσαλίας στα σύνορα Βοτανικού με το Αιγάλεω.