Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (2/6) στην περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε οινοποιείο επί της οδού Πυθαγόρα. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευει το irafina ακούστηκαν εκρήξεις από τα καζάνια που βρίσκονταν στο χώρο της επιχείρησης ενώ η περιοχή τυλίχθηκε στους καπνούς. Ευτυχώς, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χαρη στην μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων που έσπευσαν στην περιοχή.

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στον χώρο επιχείρησης στο #Μαρκόπουλο Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2026

Για την κατάσβεσή της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, που κατάφεραν γρήγορα να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Στο έργο της κατάσβεσης βοήθησαν επίσης υδροφόρες του Δήμου.