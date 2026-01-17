Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα τoυ Σαββάτου (17/1) σε κατοικία στη Χαλκίδα, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σπίτι κοντά στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα και πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν την περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, με 30 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες κατοικίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία άτομα, από τα οποία τα δύο μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Μία γυναίκα μάλιστα είναι διασωληνωμένη.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας, Αντώνης Μαυρίδης, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ προτεραιότητα των δυνάμεων είναι η προστασία ανθρώπινων ζωών και η αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: evima.gr