Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (4/7) στα Μεσοχώρια του Δήμου Καρύστου, στην Εύβοια.

Οι κάτοικοι ζουν δραματικές στιγμές, καθώς η μεγάλη φωτιά που μαίνεται από νωρίς το απόγευμα πλησιάζει πλέον τα πρώτα σπίτια του οικισμού και κατευθύνεται με ταχύτητα προς το χωριό Τσακαίους.

Υπήρξε μάλιστα και σχετικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα:

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Wildfire in the area #Tsakei of Municipality of #Karystos of the regional unit of #Evia

‼️Stay alert and follow the instructions of the Authorities

