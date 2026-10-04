Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα της Κεφαλονιάς.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16:20, κινητοποιώντας αμέσως τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, δίνοντας μάχη να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών πριν πέσει το φως της ημέρας.

Μήνυμα από το 112

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και για προληπτικούς λόγους, στις 16:51 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Το μήνυμα καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα να απομακρυνθούν προληπτικά, κατευθυνόμενοι προς το αεροδρόμιο μέσω της οδικής αρτηρίας της Λειβαθούς.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης, συνδράμει ενεργά και ο δήμος Κεφαλονιάς, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την ενίσχυση των πυροσβεστικών οχημάτων.