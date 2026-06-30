Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο, στην Κυρά Βρύση Ισθμίας.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, στο έργο συνδράμουν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη πριν από λίγα λεπτά εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυρά Βρύση Ισθμίας. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαριώνα της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου να απομακρυνθούν άμεσα προς την Ξυλοκέριζα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φιλοθέη και #Θυμαριώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου απομακρυνθείτε προς #Ξυλοκέριζα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

Λίγο νωρίτερα, ήχησε το 112 από την Πυροσβεστική, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.