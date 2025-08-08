Μεγάλη κινητοποίηση υπήρξε στις τάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής 8 Αυγούστου για φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Ποταμούλας στο νομό Αγρινίου.

Στο σημείο σπεύδει ισχυρή δύναμη από το Αγρίνιο. Παράλληλα, προς την περιοχή κινούνται και αστυνομικές δυνάμεις.

Η φωτιά απειλεί κατοικημένη περιοχή, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο ενώ οι πρώτες εικόνες που καταγράφονται να δείχνουν ότι είναι μία «ανάσα» από αυλές σπιτιών.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 16:30 στην περιοχή ήχησε και το 112, συστήνοντας στους κατοίκους να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Αγρίνιο.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν επίσης επιστρατευτεί για την διαχείριση της κατάστασης καθώς και την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Πηγή: agriniopress.gr