Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε αγροτοδασική έκταση στον Ωρωπό, στο Ασπροχώρι. Η πυρκαγιά έχει σημάνει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενώ συμμετέχουν ήδη στη μάχη της κατάσβεσης 19 εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 13 Α/Φ και 6 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε πως φαίνεται ο καπνός της πυρκαγιάς από την Κηφισιά:

Βίντεο το Forecast Weather Greece:

Νωρίτερα ήχησε το 112, ζητώντας από τους κατοίκους που βρίσκονται στο Ασπροχώρι να κατευθυνθούν προς Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Wildfire in your area

‼️ If you are in #Asprochori of #Oropos #Attica move away to Natinal Road Athina-Lamia

‼️ Follow the instructions of the Authorities

