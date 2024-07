Μεγάλη φωτιά που πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/7) στη περιοχή Συκάμινο Ωρωπού, σε αγροτοδασική έκταση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 11 εναέρια μέσα, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 73 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων.

Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται σπίτια. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική παρότι το σημείο έχει καεί ξανά στο παρελθόν, έχει πλέον αναγεννηθεί πλήρως με αποτέλεσμα να υπάρχει πυκνή φυτοκάλυψη.

Η φωτιά πάντως σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των πυροσβεστικών αρχών οριοθετήθηκε μετα τις 4.30 μ.μ. χωρίς να έχει ενεργό μέτωπο και βαίνει προς κατάσβεση.

Άμεσα εστάλη και μήνυμα 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

📌 #Oropos

🆘 Wildfire 🔥 in the #Sykamino area, #Oropos

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/E7QfaA7YbC

— 112 Greece (@112Greece) July 22, 2024