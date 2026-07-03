Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Δήμο Αχαρνών Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εστία της φωτιάς εντοπίζεται στην περιοχή του λόφου των Σαράντα Μαρτύρων. Το μέτωπο καίει χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, ωστόσο η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση για να αποτραπεί η επέκτασή της.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, από αέρος παρέχουν συνδρομή εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας στοχευμένες ρίψεις νερού.

Στο σημείο βρίσκονται και δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο το συντομότερο δυνατό.