Μια ισχυρή κατολίσθηση, η οποία προκλήθηκε από τις πρόσφατες σφοδρές βροχοπτώσεις, έλαβε χώρα στο Ναύπλιο το απόγευμα της Τετάρτης (10/12).

Συγκεκριμένα, στις 5:20 μ.μ., μεγάλοι όγκοι χωμάτων και βράχων κατέρρευσαν από το βουνό, κλείνοντας πλήρως το μονοπάτι που συνδέει τις περιοχές Αρβανιτιάς και Καραθώνα.

Το γεγονός παρατηρήθηκε από έναν ψαρά, ο οποίος ήταν μάρτυρας του συμβάντος από απόσταση, και περιέγραψε πώς είδε «να κατεβαίνουν μεγάλοι όγκοι χωμάτων και βράχων».

Ο δρόμος έχει κλείσει εντελώς στην κυκλοφορία. Η Αστυνομία, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Ναυπλιέων, εντόπισε αμέσως τον κίνδυνο και έχει τοποθετήσει προειδοποιητικές κορδέλες, αποκλείοντας την πρόσβαση στο σημείο για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των επειγουσών εργασιών.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr