Μια σημαντική τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων προγραμματίζεται να κορυφωθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στην ευρύτερη περιοχή της μικρονησίδας Πλάτη, πλησίον της Καλύμνου.

Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στον κεντρικό σχεδιασμό της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, με την τελική και πιο κρίσιμη φάση της να εκδηλώνεται κατά τις νυχτερινές ώρες, προσφέροντας την ευκαιρία για δοκιμή των δυνατοτήτων του προσωπικού σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και οι προασκήσεις ξεκινούν ήδη από την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι συμμετέχοντες θα εκτελέσουν πλεύσεις ταχύπλοων σκαφών και πτήσεις εναέριων μέσων, ενώ το σενάριο περιλαμβάνει τη χρήση πραγματικών πυρών και τη διενέργεια εκρήξεων επί της μικρονησίδας. Η συνολική δραστηριότητα αναμένεται να ολοκληρωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 15 Μαΐου 2026, διασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αντικειμένων.

Λόγω της σοβαρότητας των επιχειρήσεων και της χρήσης αληθινών πυρομαχικών, οι αρμόδιες Αρχές έχουν εκδώσει σαφείς οδηγίες προς το κοινό. Πολίτες, επαγγελματίες αλιείς και κυβερνήτες διερχόμενων σκαφών καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν την προσέγγιση στην οριοθετημένη περιοχή της άσκησης, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των κινήσεων στη θάλασσα.

Η διεξαγωγή της συγκεκριμένης άσκησης σε μια γεωγραφικά ευαίσθητη περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου επιβεβαιώνει τη σταθερά αυξημένη επιχειρησιακή δραστηριότητα και την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Όπως τονίζεται από την επίσημη ενημέρωση, όλες οι προγραμματισμένες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν με την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας, εγγυώμενες την ασφαλή και επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής.