Η Μεγάλη Παρασκευή θεωρείται από τους πατέρες της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας η ιερότερη μέρα της θρησκείας μας. Στη διάρκεια της γίνεται η Αποκαθήλωση του σώματος του Χριστού από τον Σταυρό του μαρτυρίου Του.

Στις εκκλησιές από τα ξημερώματα ετοιμάζεται ο Επιτάφιος και μέχρι το μεσημέρι τελείται η λειτουργία των Μεγάλων Ωρών. Στη διάρκειά της γυναίκες μοιρολογούν το σώμα του Χριστού ενώ ταυτόχρονα οι πιστοί προσέρχονται στην Εκκλησία για να προσκυνήσουν και να αφήσουν λίγα λουλούδια στον Εσταυρωμένο.

Η Μεγάλη Παρασκευή θεωρείται από τους πατέρες της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας η ιερότερη μέρα της θρησκείας μας.

«Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή τα άγια και σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν τους εμπτυσμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τας ύβρεις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλαίναν, τον κάλαμον, τον σπόγγον, το όξος, τους ήλους, την λόγχην και προ πάντων τον σταυρόν και τον θάνατον, α δι’ ημάς κατεδέξατο έτι δε και την του ευγνώμονος Ληστού, του συσταυρωθέντος Αυτώ, σωτήριον εν τω σταυρώ ομολογίαν».

Η συγκλονιστική αναπαράσταση της Αποκαθήλωσης

Η τελετή της Αποκαθήλωσης είναι από τα πλέον θεαματικά εκκλησιαστικά δρώμενα και γίνεται το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής. Σύμφωνα με το τελετουργικό ο ιερέας παριστάνει τον Ιωσήφ από την Αριμαθαία. Χρησιμοποιεί μία μικρή σκάλα και σκαρφαλώνει στο Σταυρό, για να αποκαθηλώσει το νεκρό σώμα του Ιησού.

Στη συνέχεια αποθέτει το Σώμα στο Άγιο Βήμα και ξαναβγαίνει στην Ωραία Πύλη κρατώντας το νεκρό σώμα του Ιησού, που το έχει ετοιμάσει για τον Επιτάφιο.

Με πομπή όλων των Ιερέων του Ναού το Σώμα του Ιησού τοποθετείται στο στολισμένο κουβούκλιο, του Επιταφίου. Εκείνη την ώρα συνοδευτικά ψάλλεται το Δοξαστικό των Αποστίχων: «Σε τον αναβαλλόμενον το φως, ώσπερ ιμάτιον, καθελών Ιωσήφ από του ξύλου συν Νικοδήμω, και θεωρήσας νεκρόν, γυμνόν, άταφον,ευσυμπάθητον θρήνον αναλαβών…»

Αμέσως μετά νεαρά κορίτσια στολίζουν με λουλούδια τον Επιτάφιο και ετοιμάζεται το απογευματινό τελετουργικό. Οι πιστοί περνούν κάτω από τον Επιτάφιο, δηλώνοντας πίστη και υποταγή στον Εσταυρωμένο. Η βραδυνή ακολουθία του Επιτάφιου γίνεται σε κλίμα προσμονής για την Ανάσταση του Κυρίου.