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Συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του Επισιτισμού και Τουρισμού στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου.

Οι αμοιβές και οι συνθήκες εργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας.

Δείτε βίντεο από τη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας:

Το «παρών» έδωσαν οι εκπρόσωποι όλων των σωματείων, καθώς και οι υπάλληλοι των Περιφερειών.Οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Ειδικότερα, η απεργία έβαλε στο επίκεντρο τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για Κλαδική και Τοπικές Συλλογικές Συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις, 5ήμερο – 7ωρο – 35ωρο με δύο μέρες ρεπό, κατάργηση των συμβάσεων ομηρίας, κατάργηση των εργολάβων – δουλεμπόρων, προσλήψεις προσωπικού με πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου και ταμείο ανεργίας για όλο το διάστημα της ανεργίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παράλληλα απαιτούν μέτρα υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς.

Δείτε εικόνες από τους εργαζόμενους του κλάδου του Επισιτισμού και του Τουρισμού: