Εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο του Μονάχου παραμένουν χιλιάδες επιβάτες μετά τη χιονόπτωση που έπληξε την περιοχή και είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο να ακυρωθούν. Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους είναι και δεκάδες Έλληνες που ταξίδεψαν την περασμένη εβδομάδα στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το thesstoday, εγκλωβισμένοι, χωρίς ενημέρωση και με διαδοχικές ακυρώσεις πτήσεων παραμένουν για τρίτο εικοσιτετράωρο δεκάδες άτομα από τη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο του Μονάχου, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που καθήλωσαν αεροπλάνα. «Κοιμόμαστε σε καρέκλες και τρώμε ξηρούς καρπούς τρεις μέρες» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

⚠️Update 9 a.m. Flight operations still heavily restricted There are still severe restrictions in air traffic. The flight schedule has been greatly reduced due to the airlines’ cancellations. pic.twitter.com/skQBTPC4ir

Από την Παρασκευή το ρεκόρ χιονόπτωσης στο Μόναχο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στα μέσα μεταφοράς, με το αεροδρόμιο -ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη- να ανακαλεί δεκάδες πτήσεις για την ασφάλεια των επιβατών. Ο παγετός κάλυψε τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης, με συνέπεια τα αεροπλάνα να παραμένουν στο έδαφος τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, οπότε ξεκίνησαν και πάλι τα δρομολόγια. Ωστόσο δεκάδες άτομα από τη Θεσσαλονίκη τα οποία ταξίδεψαν στη Γερμανία από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εγκλωβιστεί στο κτήριο, χωρίς κανένας να τους ενημερώσει για το πότε θα επιστρέψουν στην Ελλάδα.

«Είμαστε από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. Τρώμε ξηρούς καρπούς. Αρχικά δόθηκε ένα voucher του ποσού των 15 ευρώ, το οποίο εξαργυρώθηκε. Έπειτα δόθηκαν άλλα δύο που πάρθηκαν πίσω, για κάποιο ανεξήγητο λόγο. Το χειρότερο είναι ότι την Παρασκευή ανεβήκαμε στο αεροπλάνο, περιμέναμε 2,5 ώρες και μετά μας κατέβασαν, ενώ είχαν πει ότι θα πετάξει κανονικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην προλάβουμε να κλείσουμε δωμάτια σαν άνθρωποι, διότι είχαμε αποκλειστεί. Και εάν φεύγαμε από το αεροδρόμιο, δεν θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε πίσω, είχαν κλείσει τις πόρτες», δηλώνει επιβάτης, που παραμένει στο αεροδρόμιο μαζί με δεκάδες ακόμη άτομα.

«Είναι κοροϊδία»

Σύμφωνα με τον ίδιο από το μεσημέρι της Κυριακής έχουν ξεκινήσει να εκτελούνται πτήσεις, ωστόσο η δική τους με προορισμό τη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα, έχει μείνει στα… χαρτιά. Σήμερα, μάλιστα, είχαν προγραμματιστεί τρεις πτήσεις: 10.30 με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, 18.25 με ανταπόκριση στην Αθήνα και τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και η τρίτη στις 20.30 με προορισμό πάλι τη Θεσσαλονίκη. Η εκτίμηση είναι δυσοίωνη, διότι η πρωινή όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, έχει ήδη ακυρωθεί. «Βλέπουμε μπροστά μας ανθρώπους να πηγαίνουν σε gates για προορισμούς όπως την Κοπεγχάγη ή την Πολωνία. Δεν ξέρουμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να φύγουμε από εδώ μέσα, φοβόμαστε ότι θα ακυρωθούν όλες οι πτήσεις».

NEW: Private jets getting ready to leave for a ‘Climate Change’ conference in Dubai are frozen on the runway in Munich as 60% of Europe is covered in snow.

Let me say that again: Rich people getting ready to board their gas guzzling jets to fly to a ‘Climate Change’ (formerly… pic.twitter.com/PBLcy2xhbM

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 2, 2023