Μια σειρά από ευρείες τακτικές ασκήσεις μετά στρατευμάτων ολοκληρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Θράκη, υπό τον συντονισμό της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «ΘΡΑΚΗ».

Οι στρατιωτικές δραστηριότητες έλαβαν χώρα σε καίρια επιχειρησιακά σημεία της περιοχής ευθύνης του σχηματισμού, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Κομοτηνής διεξήχθη η άσκηση «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 26/2», ενώ στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε η τακτική άσκηση «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΟΥΛΗΣ – 26». Παράλληλα, στο Αινήσιο Δέλτα του Έβρου εξελίχθηκε η άσκηση «ΜΙΝΩΤΑΚΗΣ – 26», καλύπτοντας ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα της ακριτικής γραμμής.

Σε όλες τις στρατιωτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες καταγράφηκε η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή μόνιμου στελεχιακού δυναμικού, μέσων των τοπικών Σχηματισμών, αλλά και των ταγμάτων Εθνοφυλακής, οι οποίοι δοκίμασαν στην πράξη τα επιχειρησιακά τους σενάρια και τις διαδικασίες άμεσης απόκρισης.

Όπως αναφέρει το ΓΕΣ, κατά τη διάρκεια των ασκήσεων εξετάστηκαν επιχειρησιακά αντικείμενα με σκοπό την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Σχηματισμών.

Τις Τακτικές Ασκήσεις Μετά Στρατευμάτων παρακολούθησε ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ενώ την ΤΑΜΣ «ΜΙΝΩΤΑΚΗΣ – 26» παρακολούθησε ο Διοικητής της ΧΙΙης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (XII M/Κ ΜΠ) «ΕΒΡΟΣ» Υποστράτηγος Παύλος Ανδρικόπουλος.