Μεγάλο μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανοδικό ρεύμα στη Λεωφόρο Κηφισού και σε μήκος 9 χιλιομέτρων, από το ύψος της περιοχής του Ρέντη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένων οχημάτων. Ίδια εικόνα επικρατεί και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα.

Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στις Λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το σημείο συνάντησής τους, στην Λεωφόρο Αχαρνών από τη Νέα Χαλκηδόνα προς τα κάτω Πατήσια, στον Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Πλατεία Ιπποδαμείας και τέλος στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης προς την Κόνωνος.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10′-15′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5′-10′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 22, 2025

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους