Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται το μεσημέρι της Πέμπτης (29/01) στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, ενώ ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό.

Η κίνηση είναι στο «κόκκινο» από τον κόμβο του Φαλήρου έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Επίσης, με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Κηφισίας, από τους Αμπελόκηπους έως το Μαρούσι, στη Μεσογείων, από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι, και στην εθνική οδό, από τη Κηφισιά έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο κέντρο, με όλες τις οδούς να παρουσιάζουν αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους:

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, και 5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα στην Περιφ. Υμηττού.