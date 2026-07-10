Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα που εισήγαγε και διακινούσε παράνομα αναβολικά και φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς καμία επίσημη άδεια, εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση του κυκλώματος ξεκίνησε το πρωί της 9ης Ιουλίου 2026, με μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης —ανάμεσά τους και ένας εν ενεργεία αστυνομικός— ενώ ένας αλλοδαπός συνεργός τους αναζητείται ήδη στο εξωτερικό.

Στο μικροσκόπιο γιατροί και ένστολοι

Η έρευνα των αρχών έφερε στο φως τη συμμετοχή και άλλων προσώπων. Συγκεκριμένα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα για μεμονωμένα αδικήματα, τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με τον κεντρικό πυρήνα της οργάνωσης. Μεταξύ αυτών των κατηγορουμένων βρίσκονται δύο επιπλέον αστυνομικοί, καθώς και ένας γιατρός που εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί βαρύτατη δικογραφία που περιλαμβάνει κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αντιντόπινγκ, παράνομη διάθεση φαρμάκων, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με όπλα και ναρκωτικά.

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης

Η αποκάλυψη της παράνομης δραστηριότητας ήταν αποτέλεσμα πολύμηνων και συστηματικών ερευνών της Αστυνομίας. Η υπόθεση άνοιξε μετά από αξιοποίηση συγκεκριμένης καταγγελίας. Οι αρχές χρησιμοποίησαν ειδικές ανακριτικές μεθόδους και ανέλυσαν πληροφοριακά στοιχεία, καταφέρνοντας να χαρτογραφήσουν πλήρως τη δράση της ομάδας.

Όπως διαπιστώθηκε, το δίκτυο λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Είχε σταθερή δομή και διαρκή δράση, με μοναδικό σκοπό το κέρδος μέσα από το εμπόριο ουσιών που περιλαμβάνονται στη λίστα απαγορευμένων σκευασμάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Το δίκτυο εισαγωγής και οι «delivery» διανομές

Ο αλλοδαπός που αναζητείται είχε αναλάβει την εισαγωγή των αναβολικών από το εξωτερικό και, μαζί με ένα από τα συλληφθέντα μέλη, διαχειριζόταν τις κρυφές αποθήκες. Το επόμενο στάδιο περιλάμβανε τη διοχέτευση των ουσιών στην αγορά. Η διακίνηση γινόταν είτε απευθείας σε πελάτες είτε μέσω του συλληφθέντος αστυνομικού και μιας γυναίκας συνεργού του.

Οι δύο τελευταίοι είχαν στήσει το δικό τους πελατολόγιο, καθοδηγούσαν τους αγοραστές για τη χρήση των σκευασμάτων και εισέπρατταν τα παράνομα κέρδη. Οι παραδόσεις γίνονταν είτε χέρι με χέρι είτε με ταχυδρομικές αποστολές, ενώ οι πληρωμές ολοκληρώνονταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών και ψηφιακών εφαρμογών μεταφοράς χρημάτων (e-banking).

Οι ελιγμοί μετά το «μπλόκο» της Europol

Η οργάνωση έδειξε υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας. Τον Μάιο του 2026, μετά από μια μεγάλη διεθνή επιχείρηση της Europol κατά των παραποιημένων φαρμάκων, τα μέλη του κυκλώματος θορυβήθηκαν. Για να μην εντοπιστούν, αύξησαν τα μέτρα προστασίας και αντιπαρακολούθησης, άλλαξαν τις πηγές προμήθειας, αλλά δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή τη ροή των παράνομων πωλήσεών τους.

Τα ευρήματα και τα μισό εκατομμύριο ευρώ

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους της Αττικής, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν έναν τεράστιο όγκο παράνομου υλικού:

– 111.720 χάπια αναβολικών ουσιών

– 7.985 αμπούλες/φιαλίδια με αναβολικά

– 8.346 φιαλίδια βακτηριοστατικού νερού (χρησιμοποιείται για ενέσιμα σκευάσματα)

– 1 ειδική συσκευή εκτόξευσης (όπλο) και 10 αβολίδωτα φυσίγγια

– 4 χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και 3 καπνογόνα τύπου CS

– Μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα της μαύρης αγοράς, αγγίζει τις 500.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.