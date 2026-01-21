Προληπτική απομάκρυνση πολιτών που τα σπίτια τους είναι κοντά στο Μέγα Ρέμα Ραφηνας, το οποίο κοντεύει να ξεχειλίσει, πραγματοποιείται από τις 23:30 το βράδυ της Τετάρτης. Επί τόπου έχουν σπεύσει η Πολιτική Προστασία Ραφήνας, αλλά και δύναμη της Πυροσβεστικής για να συνδράμουν στην απομάκρυνση των κατοίκων προς το Δημαρχείο Ραφήνας.

Μάλιστα εστάλη και μήνυμα 112 για την εκκένωση της περιοχής.

Παράλληλα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσπαθούν να απομακρύνουν ένα κορμό δέντρου που έχει φράξει το σημείο με συνέπεια να υπάρχει υπερχείλιση.

Πηγή Φωτό: rpn.gr