Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στα Μέγαρα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε μετασχηματιστή στην Πλατεία Σωτήρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το e-megara.gr, της πυρκαγιάς προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, η οποία προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους και τους συχνάζοντες στην περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για την ταχεία κατάσβεση της πυρκαγιάς, εστιάζοντας στην αποτροπή επέκτασής της στα παρακείμενα πεύκα, καθώς και σε περίπτερο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον μετασχηματιστή.