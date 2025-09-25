Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στη Νέα Πέραμο στα Μέγαρα.

Στην περιοχή επιχειρούν 12 οχήματα με 40 πυροσβέστες και 2 πεζοπόρες ομάδες.

 

 

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Μέγαρα #Νέα Πέραμος #Πυροσβεστική #Φωτιά